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Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва на предвыборном митинге в Сан-Паулу
Фото: Nicolas Hernandez/Anadolu via Getty Image

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания, победив во втором туре голосования сенатора Флавиу Болсонару, сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на данные избиркома.

В данный момент обработаны 99,79% бюллетеней. Лула да Силва набирает 51,76%, а Болсонару - 48,24%.

Еще не учтенных голосов в любом случае уже не хватит для того, чтобы Болсонару ликвидировал свое отставание.

Ранее компания Datafolha, занимающаяся исследованием общественного мнения, сообщила, что да Силва добился переизбрания во втором туре выборов.

Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия
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