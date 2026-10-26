Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва на предвыборном митинге в Сан-Паулу Фото: Nicolas Hernandez/Anadolu via Getty Image

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания, победив во втором туре голосования сенатора Флавиу Болсонару, сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на данные избиркома.

В данный момент обработаны 99,79% бюллетеней. Лула да Силва набирает 51,76%, а Болсонару - 48,24%.

Еще не учтенных голосов в любом случае уже не хватит для того, чтобы Болсонару ликвидировал свое отставание.

Ранее компания Datafolha, занимающаяся исследованием общественного мнения, сообщила, что да Силва добился переизбрания во втором туре выборов.