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В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израильское командование не собирается возобновлять удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил в понедельник глава Минобороны Исраэль Кац.

"Я говорю прямо, что у Израиля нет намерений предпринимать атаку на Иран до выборов в Израиле. Также я ясно говорю, что если Иран атакует Израиль, то мы дадим мощный ответ", - приводит The Times of Israel его слова.

Кац также опроверг сообщения, что между начальником генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром и политическим руководством Израиля есть разногласия по поводу действий в отношении Ирана.

Ранее в израильских СМИ появлялись сообщения, что Замир и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вступили в спор из-за требований Нетаньяху провести некоторую военную акцию, которая, по мнению военных чиновников, в итоге могла бы спровоцировать конфронтацию с Ираном незадолго до парламентских выборов в Израиле.

Телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что администрация США объясняла Израилю: американские военные пока не готовы к возобновлению ударов по Ирану, нужно больше времени на подготовку. "Нетаньяху очень хотел провести совместную операцию против Ирана и пытался убедить президента США Дональда Трампа сделать это до израильских выборов, однако американский лидер не дал на то зеленый свет", - заявил CNN израильский источник в сфере безопасности.

Но один из собеседников телеканала отмечал, что планы совместной операции США и Израиля против Ирана уже готовы. Их могут реализовать после выборов в Конгресс США 3 ноября.

Израиль Иран
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