Пограничники Иордании помешали прорваться из Сирии группе вооруженных лиц

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пограничная охрана Иордании не дала проникнуть из Сирии на территорию королевства группе из 14 вооруженных лиц, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление иорданских вооруженных сил.

По данным военных, попытка прорыва произошла в пятницу. Вооруженные лица предприняли попытку перейти границу под сильным огнем; в ходе боя пограничники вступили в прямое противостояние с нарушителями. Напавшие понесли потери, остальные отошли обратно в Сирию.

В понедельник иорданские ВВС нанесли авиаудары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, признана в РФ террористической организацией и запрещена) на юге Сирии. В Аммане отмечали, что авиаудары стали ответом на нападение на греческую православную церковь в иорданской провинции Эль-Карак, которое произошло 23 октября. В результате стрельбы тогда погибли девять человек и более 20 получили ранения.

В результате иорданского авиаудара погибли не только члены группировки, но и мирные жители. Власти Сирии заявляли, что Иордания провела военную операцию без предварительного согласования.

В среду иорданское внешнеполитическое ведомство сообщило, что главы МИД Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад Хасан аш-Шибани решили учредить совместный комитет по вопросам безопасности для противодействия вооруженным группировкам.