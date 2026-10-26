Туроператоры готовы переселить россиян из закрытых пляжных отелей в ОАЭ

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры готовы к переселению туристов в эмирате Рас-эль-Хайма в другие гостиницы после того, как загрязнение от разлива нефти достигло популярных курортных зон и привело к закрытию пляжей, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

"Замена отеля для отдыхающих в Рас-эль-Хайме производится на основании запроса через принимающие офисы в ОАЭ, с каждой заявкой мы работаем индивидуально, учитывая количество дней размещения, категорию отеля и план питания", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостоева.

Как отметил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в компании также запустили процедуру подбора альтернативного размещения.

"Мы направляем гидов в каждый отель: они поддерживают контакт с туристами и оперативно реагируют на поступающие запросы. Сейчас у нас формируют списки путешественников и обрабатывают обращения по переселению из гостиниц, где пляжи оказались закрыты. Мы подбираем подходящие варианты и рассматриваем каждый случай индивидуально", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас профильные ведомства эмирата Рас-эль-Хайма проверяют состояние морской воды и занимаются ликвидацией последствий инцидента.

"Отели ожидают официального решения о снятии ограничений и дальнейшем использовании прибрежной зоны", - добавил Мурадян.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что часть популярных у российских туристов отелей эмирата Рас-эль-Хайма закрыли пляжи из-за разлива нефти с танкера в Персидском заливе. Среди них - отели Rixos Bab Al Bahar, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и InterContinental Ras Al Khaimah, Movenpick Resort Al Marjan, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach, Sofitel RAK и Al Hamra Residences.

Власти ОАЭ 23 октября зафиксировали разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, он расположен между Шарджей и Рас-эль-Хаймой. 24 октября департамент общественных служб эмирата Рас-эль-Хайма сообщил о закрытии пляжей эмирата до дальнейшего уведомления.