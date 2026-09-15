Участие Лаврова в СМИД "двадцатки" в Атланте прорабатывается

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) G20 в Атланте прорабатывается, сообщила во вторник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сейчас прорабатывается участие министра иностранных дел в СМИД "двадцатки". Как только все будет детально проработано, тогда уже сможем точно подтвердить", - сказала она в ходе брифинга на "полях" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.