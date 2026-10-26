Совет ЕС выделил 4,7 млрд евро на возмещение расходов на военную помощь Украине

Киев получит 1 млрд евро на новую военную помощь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о выделении в рамках Европейского фонда мира (EPF) 4,9 млрд евро на поддержку Украины, из них 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государств-членов на уже предоставленную помощь.

"Сегодня совет принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира. Эти решения предусматривают частичное возмещение - через EPF - расходов государств-членов на уже предоставленную ими военную помощь. Общая сумма возмещения составляет 4,7 млрд евро. Кроме того, выделяется дополнительное финансирование для военной миссии ЕС по содействию Украине (EUMAM Ukraine) в размере 230 млн евро", - говорится в опубликованном коммюнике.

В нем данные решения называются "важным шагом в реализации политической договоренности, достигнутой государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о выделении в интересах Украины 6,6 млрд евро в рамках EPF".

Соглашение также предусматривает предоставление новой военной помощи Украине на сумму 1 млрд евро и дальнейшее усиление миссии EUMAM Ukraine в 2027 году.

"С учетом принятых сегодня решений общий объем поддержки, предоставленной ЕС Украине через Европейский фонд мира, достиг 10,8 млрд евро. Из этой суммы 9,9 млрд евро направлено на возмещение расходов государств-членов на поставки военной помощи, а 950 млн евро - на военную подготовку в рамках миссии EUMAM", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила 25 сентября в соцсети X, что страны Евросоюза согласовали порядок распределения для Украины средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро.