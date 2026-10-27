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Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

"Режим тишины" на херсонском направлении, 4,9 млрд евро от ЕС на поддержку Украины, церемония вручения "Золотого мяча" в Лондоне

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российская армия с 04:00 по Москве прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки.

- В Запорожской области беспилотники атаковали пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь - Москва. Один человек погиб, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

- Совет Евросоюза сообщил о выделении 4,9 млрд евро на поддержку Украины. Из них 4,7 млрд предназначены для возмещения расходов стран ЕС на уже предоставленную помощь.

- Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта с США. Он также добавил, что ему никогда не нравился заключенный с Тегераном меморандум о прекращении огня.

- Минюст США предъявил обвинения экс-главе ФБР Джеймсу Коми в незаконной передаче информации о национальной обороне и сговоре с другими лицами с целью ее раскрытия.

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Во вторник он встретится с главой РФ Владимиром Путиным.

- Французские организации лицеистов призвали продолжить протесты 31 октября и 5 ноября, несмотря на прогресс после переговоров с премьер-министром Себастьяном Лекорню, сообщила Le Figaro.

- Нападающий сборной Англии и германской "Баварии" Гарри Кейн стал первым англичанином за 25 лет, получившим "Золотой мяч". Церемония вручения прошла в Лондоне.

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