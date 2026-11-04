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ЕК призвала Тбилиси отменить законы, ограничивающие права и свободы граждан

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в среду передал первому заместителю министра иностранных дел Георгию Зурабашвили доклад Еврокомиссии о процессе расширения ЕС.

По информации пресс-службы МИД Грузии, в документе содержится требование к грузинским властям освободить всех "незаконно" задержанных лиц, отменить законы, ограничивающие основные права и свободы граждан.

В докладе также говорится о необходимости отзыва закона "Об иностранном влиянии", который "позволяет подавлять инакомыслие в Грузии". Там сказано и о том, что "независимость и беспристрастность судебной системы в Грузии подорваны", и судебная система используется в качестве инструмента репрессий. Авторы доклада рекомендуют проверять зарубежными экспертами добропорядочность назначаемых на пост судей в Грузии.

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В обнародованном заявлении пресс-службы Еврокомиссии, которое приводят грузинские СМИ, говорится, что "Грузия является страной-кандидатом по вступлению в Евросоюз только на словах".

"Если грузинские власти не изменят курс и не вернутся к выполнению основополагающих принципов членства в ЕС, Грузия больше не сможет пользоваться преимуществами статуса страны-кандидата и процесса подготовки к вступлению", - говорится в сообщении пресс-службы.

На пресс-конференции по докладу Еврокомиссии посол Герчинский заявил, что "в Грузии наблюдается серьезное отступление от демократических принципов".

"Все это результат политических решений и политического выбора, который был сделан в Грузии", - сказал посол.

При этом он отметил, что европейский путь по-прежнему открыт для Грузии, если грузинские власти изменят политический курс.

Грузия ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия
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