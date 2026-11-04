МИД Белоруссии заявил о готовности сотрудничать с Киевом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Минск готов взаимодействовать с Киевом, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков журналистам в среду.

"Не мы закрываем окно возможностей для сотрудничества с этим государством. Напомню, что нашего посольства в Украине нет. Были созданы такие условия, при которых мы вынуждены были оттуда выехать. При этом украинское посольство продолжает работать в Беларуси", - сказал Рыженков на "полях" Минской международной конференции по евразийской безопасности, его цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

"Беларусь создала все условия, чтобы украинские дипломаты не чувствовали себя ущемленными по сравнению с представителями других государств и имели полный набор возможностей для работы", - добавил глава белорусского МИД.

Он уточнил, что речь идет о действиях, связанных с обменами, передачей корреспонденции и поддержанием каналов взаимодействия, в том числе с российской стороной.

Региональная повестка сегодня невозможна без обсуждения украинского вопроса, подчеркнул он.

"Если Украина будет готова взаимодействовать, то для нее двери открыты", - резюмировал Рыженков.