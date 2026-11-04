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Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что именно из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах.

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"Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью", - написал он в социальной сети X в среду.

Вэнс пояснил, что явка избирателей с республиканскими взглядами стала достаточно высокой, однако многие из них предпочли проголосовать за демократов из-за недовольства нынешней администрацией.

Вице-президент сообщил, что такие избиратели, согласно одному из опросов, назвали четыре вещи, которые необходимо сделать, чтобы они вернулись к республиканцам: закончить войну, сфокусироваться на снижении стоимости жизни и инфляции, на внутренних проблемах США и пересмотреть принципы отношений с Израилем.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов в Конгресс 3 ноября Демократическая партия США получает большинство в обеих палатах.

Джей Ди Вэнс США
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