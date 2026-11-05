Главы МИД Ирана и Турции обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД Ирана и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили по телефону обстановку в ближневосточном регионе, сообщает иранский гостелеканал IRIB.

Министры обсудили недавние события в регионе, а также дипломатические инициативы, направленные на поддержание региональной стабильности, передает телеканал.

Anadolu со ссылкой на источники сообщает, что среди обсуждаемых вопросов стали контакты США и Ирана на тему урегулирования конфликта в регионе.

Как отмечает Daily Sabah, Анкара и Тегеран "поддерживают хорошие отношения". Власти Турции неоднократно заявляли, что выступают за урегулирование американо-иранского конфликта, и предлагали стать посредниками в переговорном процессе между Ираном и США.