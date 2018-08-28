Почти половина американцев готова поддержать импичмент Трампа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чуть менее половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey, опубликованные в газете The Hill.

Идею импичмента поддерживают 44% респондентов, отмечается в сообщении.

Среди сторонников Демократической партии за начало процедуры отстранения президента США выступают 79% опрошенных, среди республиканцев - лишь 9%. В то же время 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.

Опрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, укрывательстве налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании. Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам адвоката, делалось по указанию Трампа.

Данные опроса свидетельствуют, что 64% опрошенных уверены, что Трампу было известно об этих нарушениях со стороны Коэна и он может быть к ним причастен.

Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.

Сам Трамп отрицает обвинения и ранее заявлял, что в случае его импичмента США ждет мощнейший экономический кризис. Он подчеркнул, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент "человеку, который прекрасно справляется со своей работой".