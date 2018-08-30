Трамп опроверг связь увольнения советника Макгана и расследования "Рашагейта"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его решение уволить юридического советника Белого дома Дона Макгана не связано с расследованием "Рашагейта", которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Лживая охота на ведьм (расследование возможного вмешательства России в выборы в США - ИФ) не имеет никакого, даже малейшего отношения к моему решению относительно Дона Макгана", - написал Трамп в твиттере.

"Я очень взволнован относительно того, кто займет место Макгана на посту юридического советника Белого дома!" - добавил он, подчеркнув, что хорошо относится к уволенному советнику.

Ранее Трамп объявил о том, что осенью отправит в отставку юридического советника Белого дома Дона Макгана. Отмечается, что тот активно сотрудничал с расследованием спецпрокурора Мюллера, посвященным возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что почти половина американцев готова поддержать импичмент Трампа.