США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США проводит консультации с Россией, чтобы не допустить нового применения химического оружия в Сирии, заявил во вторник на пресс-конференции шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я заверяю вас, что госдеп в последнее время поддерживает активную коммуникацию с Россией, чтобы побудить их (Россию - ИФ) предотвратить это (возможное применение химоружия - ИФ) ", - сказал он в ответ на вопрос журналистки о действиях США в ответ на сообщения о подготовке использования сирийскими властями химоружия в провинции Идлиб.

"Контакты продолжаются", - отметил Мэттис.

При этом он напомнил, что нынешняя администрация США уже дважды реагировала на случаи применения химоружия в Сирии.

Слухи об инсценировке

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия во вторник созывает в СБ ООН срочные консультации по готовящейся провокации с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб. Он уточнил, что "консультации будут посвящены ситуации в Идлибе в целом".

​По словам Рябкова, террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) близка к совершению провокации с применением химоружия в Идлибе.

"Перекрасившаяся "Джабхат ан-Нусра", которая сейчас именует себя "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), по нашему мнению, близка к тому, чтобы совершить очень серьезную провокацию в районе Идлиба, как это водилось и прежде, с применением химического вещества, хлорсодержащих химикатов", - сказал он.

26 августа Конашенков заявил, что в Сирию на юг зоны деэскалации Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения. По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.

"США продолжает наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

В свою очередь, и Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия России в сирийском конфликте. Об этом сообщает во вторник газета "Известия", а также Haaretz.

Апрельская химатака и ракетные удары

Ранее, 4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее в ночь на 7 апреля 2017 года США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.