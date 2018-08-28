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Что произошло за день: вторник, 28 августа

Путин готовит выступления о пенсионной реформе, Telegram меняет политику конфиденциальности, а Роскомнадзор грозит "Яндексу"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин решил объявить о своей позиции по законопроекту о пенсионной реформе в формате телеобращения. По словам Дмитрия Пескова, такой формат был выбран из-за значимости темы. Оно выйдет в эфир завтра, 26 августа, в 12:00 по Москве.

- Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме. Мессенджер готов пойти на только это по решению суда и по-прежнему исключает передачу ключей дешифровки спецслужбам. Позднее компания объяснила изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС. По словам Павла Дурова, нововведения не касаются России и Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб.

- Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента. На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало поисковику время до вечера четверга.

- Учения "Восток-2018", которые начнутся в середине сентября, станут самыми крупными в России с 1981 года. В них будут задействованы около 300 тыс. военнослужащих. В НАТО уже назвали "Восток-2018" демонстрацией подготовки к масштабному конфликту.

- Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в растрате невыплате зарплаты сотрудникам на 400 млн рублей. Он объявлен в международный розыск.

- США активизировали контакты с Россией для предотвращения возможной химатаки в Сирии. По мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химического оружия для нового удара по Сирии.

- СКР рассказал о подробностях нападения на воинский эшелон в Забайкалье. Нападавшие забрасывали часовых камнями, не реагируя на их предупредительные выстрелы. В результате один человек был убит.

- Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги. На нем проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи". Вскоре после публикации новости "Самараэнерго" возобновило подачу электроэнергии на стадион, несмотря на то, что долг погашен так и не был.

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