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Более половины случаев кори в Европе в первом полугодии пришлось на Украину

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Количество зафиксированных в европейском регионе случаев заболеваемости корью в январе-июне 2018 года составило 41 тысяча, более половины из них - 56% произошли на Украине, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Больше всего пострадала Украина, где число заболевших превысило 23 тыс. человек, что составляет более половины общего числа инфицированных лиц в масштабах всего европейского региона", - отмечается в сообщении.

В целом среди стран Европы, в которых количество инфицированных за отчетный период превысило 1 тыс. человек, помимо Украины также - Сербия (4,954 тыс.), Франция (2,579 тыс.), Грузия (2,130 тыс.), Италия (2,020 тыс.), Россия (1,396 тыс.), Греция (1,128 тыс.).

Суммарно в них было инфицировано 14,207 тыс. человек, что составляет 34,65% общего количества заболевших в европейском регионе. Во всех вышеперечисленных странах были зафиксированы летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Согласно ежемесячным отчетам стран ЕС, в этом году от кори уже умерли, по крайней мере, 37 человек, 14 из них - в Сербии, 13 - в Украине.

По данным Минздрава Украины, число заболевших корью в стране с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч. Большинство инфицированных - дети (17,708 тыс.).

За отчетный период от осложнений, вызванных корью, умерло 13 человек, в том числе девять детей.

В центре отметили, что за последнюю неделю, с 21 по 28 августа, корью заболело 538 человек (293 из них - дети), что на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

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