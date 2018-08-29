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Семья с маленькими детьми из Хабаровска заразилась корью на отдыхе в Приморье

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мама и двое маленьких детей из Хабаровска заразились корью на отдыхе в Приморье, в подъезде, где проживает семья, проводятся карантинные мероприятия, сообщили агентству "Интерфакс" в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.

"Самому младшему заболевшему ребенку три с половиной года. Девочка оказалась не привита, поэтому болезнь протекает остро. Но состояние стабильное. Всех врач наблюдает на дому", - сказал представитель краевого Минздрава.

В свою очередь, по данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в доме, где проживает семья, введены карантинные мероприятия.

"Был совершен поквартирный обход. В настоящее время в подъезде, где живут заболевшие, проводится массовая иммунизация. Также ведётся постоянное медицинское наблюдение жильцов", - сообщили в ведомстве.

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Теги: Приморье

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