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Трамп назвал выдумкой любой журналистский текст со ссылкой на анонимные источники

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду призвал не верить новостям, в которых журналисты ссылаются на анонимные источники.

"Когда вы видите "анонимный источник", прекращайте читать текст, он - выдумка!" - написал он в твиттере.

По мнению Трампа, журналисты часто ссылаются на несуществующие источники. "Дело в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они - выдумки журналистов, пишущих фейковые новости", - считает американский президент.

Вместе с тем, он вновь раскритиковал телеканал CNN. "Взгляните на ложь, в которой погряз фейковый (канал - ИФ) CNN. Их поймали с поличным! Враги народа!" - заявил Трамп.

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил выдуманную им самим премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, канал СNN, газеты The New York Times и The Washington Post.

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Теги: Дональд Трамп
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