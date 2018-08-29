Трамп назвал выдумкой любой журналистский текст со ссылкой на анонимные источники

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду призвал не верить новостям, в которых журналисты ссылаются на анонимные источники.

"Когда вы видите "анонимный источник", прекращайте читать текст, он - выдумка!" - написал он в твиттере.

When you see "anonymous source," stop reading the story, it is fiction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

По мнению Трампа, журналисты часто ссылаются на несуществующие источники. "Дело в том, что многие анонимные источники даже не существуют. Они - выдумки журналистов, пишущих фейковые новости", - считает американский президент.

Вместе с тем, он вновь раскритиковал телеканал CNN. "Взгляните на ложь, в которой погряз фейковый (канал - ИФ) CNN. Их поймали с поличным! Враги народа!" - заявил Трамп.

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил выдуманную им самим премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, канал СNN, газеты The New York Times и The Washington Post.