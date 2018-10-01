Сотни грузовиков проехали по Керченскому мосту за первые часы с открытия движения для фур

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Более 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые восемь часов после запуска движения для фур, сообщил инфоцентр "Крымский мост" в понедельник.

"1 октября с 00:00 по 8:00 по московскому времени по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань - 324 грузовиков, в Керчь - 382 грузовика", - подсчитала пресс-служба проекта.

Наиболее распространенным типом грузового транспортного средства в это время были автопоезда общим весом более 30 тонн (таких грузовиков насчитали более 560 штук).

Как сообщалось, ограничения для проезда фур по транспортному переходу сняты с 00:00 1 октября.

Ранее грузы доставлялись из России на Крымский полуостров с помощью паромов, услуги переправы были платными. К тому же, во время сильного ветра и туманов паромы через пролив не ходили, на подъездах к переправе образовывались заторы.

Изменения в логистике доставки товаров в Крым в первый же день запуска движения большегрузов по мосту отразились на работе переправы.

"С сегодняшнего дня паромы впервые за четыре с лишним года в России остались без работы не по погоде. Линии порт "Крым" - порт "Кавказ", порт "Керчь" - порт "Кавказ" приостановлены без грузовых автомобилей", - написал гендиректор ГУП "Крымские морские порты" (КМП) Алексей Волков в фейсбуке в понедельник.

Он уточнил, что на линии рыбный порт Керчи - порт "Кавказ" паромы для перевозки опасных грузов работают сейчас с небольшой загрузкой.

Крымский мост, протяженность которого составляет 19 километров, стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая текущего года, железнодорожная часть объекта будет сдана в декабре 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.