Вашингтон и Дели обсудят возможное приобретение Индией С-400

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - США "на самом высоком уровне" обсудят с Индией возможное приобретение Дели российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил в среду помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

"Эта тема будет обсуждаться на высшем уровне нашим правительством, и будет продемонстрирована определенная решимость", - приводят его слова западные СМИ. По его словам, возможная покупка ЗРС С-400 по ряду причин "вызывает беспокойство" у США.

"Мы решительно выступаем за поиск альтернативы и проведение анализа, можем ли мы быть партнером Индии и удовлетворить ее оборонные нужды", - сказал Шрайвер. Тем не менее, Шрайвер признал, что Индия является дружественным для США государством, и Дели может принимать собственные решения.

При этом он не уточнил, откажется ли правительство США от возможных санкций, которые будут применяться в соответствии с законом о санкциях CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), если Индия все же приобретет российские ЗРС.

"Я не могу сказать, что правительство непременно откажется от санкций", - сказал он. При этом он отметил, что "CAATSA была разработан, чтобы сдерживать Россию, а не наказывать Индию".