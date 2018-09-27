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Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400

Контракт может быть заключен уже на следующей неделе

Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индия приняла окончательное решение подписать с Россией соглашение о приобретении "пяти современных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщила газета Times of India, ссылаясь на источник в правительстве.

Такое решение было принято в среду на заседание комитета кабинета министров по безопасности, проходившее под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Официально о нем пока еще не объявлено.

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг военно-дипломатический источник, контракт на поставку Индии систем ПВО может быть подписан на следующей неделе в ходе встречи на высшем уровне, которая состоится в Дели.

СМИ Индии отмечают, что контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" может быть подписан в ходе предстоящего 4-5 октября визита президента России в Индию. При этом подчеркивается, что Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.

18 сентября министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что переговоры о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" вышли на завершающий этап.

Как сообщалось, межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен. По словам замглавы ФСВТС России Владимира Дрожжова, речь идет о поставках пяти полков С-400. Индийские СМИ в 2017 году сообщали, что сумма обсуждаемого контракта - $5,5 млрд за пять полковых комплектов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

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Теги: С-400, Индия

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