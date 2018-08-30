Посол РФ в США предупредил госдеп о готовящейся в Сирии провокации боевиков с химоружием

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе встречи со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом сообщил о подготовке в сирийском Идлибе провокации боевиков с применением токсичных химикатов.

"Подробно рассказали коллегам о приготовлении боевиков, а именно тергруппировки "Хайат Тахрир-аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") (запрещена в РФ), к проведению в провинции Идлиб очередной провокации с применением токсичных химикатов против мирного населения в целях возложения ответственности за это преступление на правительственные войска", - говорится в распространённом заявлении посла РФ в США.

По словам А.Антонова, в ходе встречи он также сообщил представителям Госдепа "о доставке террористами в город Джиср эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем были перевезены в деревню Халлюз боевиками "Хизб-ат-Туркестан-аль-Ислами" (запрещена в РФ)".

"Туда также прибыла группа специально подготовленных боевиков (прошли обучение под руководством британской частной военной компании "Олива"), которая будет имитировать спасение пострадавших от химоружия. Для этого планируют даже привлечь детей, взятых в заложники", - отметил посол.

А.Антов подчеркнул, что "в лоб высказал опасения" РФ о том, что "данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной "тройкой" (Вашингтон-Лондон-Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР".

"Хайат Тахрир-аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", "Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

"Хизб-ат-Туркестан-аль-Ислами" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.