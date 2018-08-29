Посол РФ обсудил с представителями Госдепа угрозу химатак в Идлибе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Представители госдепартамента США ранее на этой неделе провели встречу с послом России в США, на которой они высказали опасения относительно возможности применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб, сообщила в четверг на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

"Речь (на встрече) шла о ситуации в Сирии, они особенно коснулись свидетельств того, что сирийский режим готовится к наступлению (в Идлибе), - заявила она, добавив, что "российскому послу были переданы опасения относительно того, что происходит в Идлибе".

"Нас беспокоит то, что, возможно, может произойти. Нас беспокоит не только возможность осуществления химической атаки, но и угроза эскалации насилия в Идлибе, из-за чего риску будет подвержено гражданское население и гражданская инфраструктура", - добавила Нойерт.

"Мы на многих уровнях доносили до российских властей нашу обеспокоенность в связи с любым наступлением (в Идлибе)", - отметила Нойерт, отказавшись в то же время отвечать на вопросы журналистов об опасениях госдепа относительно возможности применения химоружия в Сирии.