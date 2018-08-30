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МИД РФ предупредил о возможности нового удара США по Сирии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Приготовления американских вооруженных сил в регионе Ближнего Востока говорят о том, что новые ракетные удары по Сирии не исключены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этим ( новыми ударами - ИФ) Соединенные Штаты Америки отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию, и в этом нужно отдавать отчет", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что ударная группировка США и их союзников (Франции и Великобритании) на Ближнем Востоке, способная нанести удары по Сирии, насчитывает около 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца "Карни" и "Росс", каждый из которых имеет по 28 ракет "Томагавк" на борту. Захарова подчеркнула, что эта группировка может быть усилена в течение суток.

"В настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов, стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте, на Крите", - добавила она.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия. По данным российских военных, боевики в сирийской провинции Идлиб получили отравляющие вещества для инсценировки химической атаки, в которой предполагается обвинить сирийские власти.

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Теги: США, Сирия, МИД РФ

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