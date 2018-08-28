Военные РФ сообщили о большом грузе химоружия, полученном боевиками в Идлибе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Боевики в сирийской провинции Идлиб получили отравляющие вещества для инсценировки химической атаки, в которой предполагается обвинить сирийские власти, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Ранее российские военные заявили, что инсценировка применения химоружия будет использована США в качестве предлога для нового удара по сирийским государственным объектам.

"По информации, полученной российским центром по примирению враждующих сторон от нескольких находящихся в провинции Идлиб независимых источников, в город Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках доставлен большой груз отравляющих веществ", - сказал Цыганков.

По его словам, "в сопровождении восьми представителей организации "Белые каски" отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам" (запрещенная в РФ группировка)".

"Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал российский генерал.