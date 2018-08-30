Утечка воздуха на МКС устранена

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) прекратилась. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Астронавтам удалось установить источник утечки в бытовом отсеке на одном из сегментов МКС", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

Утечка воздуха в бытовом отсеке российского корабля "Союз", пристыкованного к Международной космической станции (МКС) не угрожает экипажу, отметил источник.

"Всего было обнаружено два отверстия - оба в бытовом отсеке "Союз МС-09". Они заклеены при помощи капроновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", - сказал собеседник агентства.

Между тем, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью из-за микротрещины в результате попадания микрометеорита и уже устранена.

Инциденты на МКС

Ранее на МКС неоднократно возникали технические проблемы и неисправности в различных модулях.

Так в июле сообщалось, что в японском модуле американского сегмента МКС возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы стала проникать вода в объеме порядка 20 мл в сутки. Астронавты вынуждены были бороться с "испариной", которой стенки модуля покрывались чуть ли не ежедневно, используя бумажные салфетки и полотенца.

Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки, и тогда на некоторое время утечка прекратилась, но накануне возникла вновь.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

Также на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году Центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.