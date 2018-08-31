В Донбассе насчитали сотни нарушений режима тишины с начала "школьного перемирия"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе с 29 августа - с начала действия приуроченного к началу учебного года режима всеобъемлющего прекращения огня ("школьного перемирия"), однако их число все равно исчисляется сотнями, заявил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала на 10% уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Сейчас цифры за эту неделю предварительны, но за эту неделю вырисовывается довольно похожая ситуация", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, СММ наблюдает резкое уменьшение числа нарушений со времени провозглашения очередного перемирия - с начала суток 29 августа. При этом наблюдатели продолжают фиксировать факты обстрелов.

"В целом с полночи среды (29 августа - ИФ), когда возобновление обязательств вступило в силу, мы зафиксировали, как минимум, 370 нарушений режима тишины, и до сих пор не выполнено разведение сил и средств", - добавил Хуг.

Он отметил, что наблюдатели фиксировали нарушения на двух из трех участках разведения сил и средств, в частности, в станице Луганской и Петровском.