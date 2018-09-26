Замглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в Донбассе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Жители Донбасса желают скорейшего прекращения вооруженного конфликта в регионе, ситуацию можно стабилизировать при наличии политической воли, но пока она отсутствует, заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Александр Хуг.

"Вы же, как и я, прекрасно понимаете, что этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет", - сказал Хуг в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсантъ".

При этом он подчеркнул, что жители Донбасса "разочарованы тем, что конфликт продолжается".

"Мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили нам, что это не их конфликт и что они лишь хотят, чтобы он прекратился", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг также сообщил, что 31 октября покидает свой пост.

"ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост", - заявил он.

На вопрос о возможном преемнике замглавы СММ ОБСЕ ответил, что это решение будет приниматься руководством ОБСЕ и он не может его комментировать.

"Нужно подождать, пока новый человек вступит в должность", - сказал Хуг.