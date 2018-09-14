Украина увеличит численность спецназа в акваториях Азовского и Черного морей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения специального назначения Госпогранслужбы Украины к концу 2018 года будут насчитывать около 1 тысячи человек, 270 бойцов морского спецназа погранведомства будут нести службу в акваториях Черного и Азовского морей, сообщил глава Погранслужбы Украины Петр Цигикал.

"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия по морскому спецназу, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - приводит пресс-служба Госпогранслужбы Украины слова руководителя ведомства.

Он также отметил, что Погранслужба развивается по двум направлениям. "Первое направление - это правоохранительное, и второе - где мы наращиваем свои усилия на востоке нашей страны, увеличиваем количество наших резервов. В частности, это три военные комендатуры и несколько боевых застав", - сказал Цигикал.

Кроме того глава службы отметил, что пограничники наращивают усилия с мобильными подразделениями.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил Цигикал.