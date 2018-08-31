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Киев нашел "руку Москвы" в гибели Александра Захарченко

Есть обновление от 19:18

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован спецслужбами РФ, считает руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса... Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - сказал Гуськов в эфире телеканалу "112. Украина" в пятницу вечером.

В свою очередь, спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" также прокомментировала гибель Захарченко в Донецке. " Мы считаем это результатом междоусобных войн", - сказала она.

Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

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Теги: ДНР, Александр Захарченко, Донецк, Украина

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