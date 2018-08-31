В ДНР пообещали ответить Украине за убийство главы республики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель Народного Совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин убежден, что убийство главы республики Александра Захарченко организовано Украиной.

"Это - очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел, ориентировочн,о в 17:00. Донецк отомстит за это преступление", - цитирует Д.Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН).

Власти ДНР официально подтвердили гибель Захарченко в результате теракта.

Ранее источник "Интерфакса" в аппарате главы ДНР сообщил, что Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Правоохранители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР.