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Донецк закрыт для въезда и выезда после убийства Захарченко

Есть обновление от 20:30

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Въезд и выезд в Донецк закрыты в связи с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявили журналистам в оперативном командовании ДНР.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения остается спокойной. "Народная милиция ДНР контролирует ситуацию", - сказал он.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

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Теги: ДНР, Александр Захарченко, Донецк

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