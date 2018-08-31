Донецк закрыт для въезда и выезда после убийства Захарченко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Въезд и выезд в Донецк закрыты в связи с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявили журналистам в оперативном командовании ДНР.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения остается спокойной. "Народная милиция ДНР контролирует ситуацию", - сказал он.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.