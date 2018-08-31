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МИД РФ обвинил киевский режим в убийстве главы ДНР

Есть обновление от 19:18

Мария Захарова подчеркнула, что украинские власти вместо выполнения минских соглашений перешел к кровавой бойне

МИД РФ обвинил киевский режим в убийстве главы ДНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, считают, что за этим терактом стоит Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть все основания полагать , что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает к проведению беспристрастного расследования гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, - и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе".

"Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - отметила Захарова.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения.

В Донецке заявили о задержании нескольких подозреваемых в покушении - "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

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Теги: ДНР, Александр Захарченко, МИД, Мария Захарова

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