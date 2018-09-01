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СМИ заявили об уверенности разведки РФ в том, что Трамп у нее "на крючке"

Об этом два года назад заявлял автор "досье" на президента США, ссылаясь на неназванного сотрудника российских спецслужб

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чиновник Министерства юстиции США Брюс Ор рассказал о своем разговоре с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, который рассказал ему об уверенности российской разведки в своем контроле над президентом США Дональдом Трампом, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Ор заявил, что этот разговор состоялся два года назад в Вашинтоне. Стил тогда сообщил ему со ссылкой на неназванного сотрудника российских спецслужб, будто Москва считает, что Трамп - "у нее на крючке". При этом неясно, получил ли Стил эту информацию напрямую или опосредованно, через свои контакты.

Также Cтил рассказал Ору о поездку в Москву экс-советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа. По сведениям британского шпиона, последний встречался с неназванными высокопоставленными российскими чиновниками и решил утаить этот факт от американской общественности.

Пейдж давно находился в поле зрения ФБР в связи с его "российскими связями"; за ним была установлена слежка, поскольку бюро предполагало, что Россия пыталась завербовать советника Трампа.

Обо всем этом Ор рассказал во время закрытого допроса в Конгрессе. В течение семи часов он отвечал на вопросы членов Палаты представителей о своих связях со Стилом, которого считают автором так называемого "российского досье" на Трампа.

"Российское досье"

Почти сразу после выборов 2016 года, победу на которых одержал Трамп, американская пресса узнала о существовании доклада, в котором говорилось о компромате на избранного президента, собранном Россией. Его автором оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Дэвид Стил. По одной из версий, доклад был составлен по заказу оппонентов Трампа в республиканской партии или же его противникам-демократами.

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Теги: Дональд Трамп, США

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