СМИ заявили об уверенности разведки РФ в том, что Трамп у нее "на крючке"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чиновник Министерства юстиции США Брюс Ор рассказал о своем разговоре с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, который рассказал ему об уверенности российской разведки в своем контроле над президентом США Дональдом Трампом, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Ор заявил, что этот разговор состоялся два года назад в Вашинтоне. Стил тогда сообщил ему со ссылкой на неназванного сотрудника российских спецслужб, будто Москва считает, что Трамп - "у нее на крючке". При этом неясно, получил ли Стил эту информацию напрямую или опосредованно, через свои контакты.

Также Cтил рассказал Ору о поездку в Москву экс-советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа. По сведениям британского шпиона, последний встречался с неназванными высокопоставленными российскими чиновниками и решил утаить этот факт от американской общественности.

Пейдж давно находился в поле зрения ФБР в связи с его "российскими связями"; за ним была установлена слежка, поскольку бюро предполагало, что Россия пыталась завербовать советника Трампа.

Обо всем этом Ор рассказал во время закрытого допроса в Конгрессе. В течение семи часов он отвечал на вопросы членов Палаты представителей о своих связях со Стилом, которого считают автором так называемого "российского досье" на Трампа.