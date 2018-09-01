В результате взрыва, унесшего жизнь Захарченко, погиб еще один человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв в кафе "Сепар" в Донецке, где накануне погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, привел к гибели еще одного человека.

"В 17:37 31 августа в г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Комсомольский, кафе "Сепар" - взрыв ВОП (взрывоопасный предмет - ИФ), с последующим горением. В результате взрыва погибло два человека. Пять пострадавших от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", - говорится в сообщении МЧС ДНР.

По данным МЧС, взрывом уничтожено остекление; повреждено вследствие пожара: мебель и вещи на площади 5 кв. м.

Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава минфина ДНР Александр Тимофеев.

Источник в минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.