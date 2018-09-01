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Песков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланирован

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, убийство Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в Донбассе

Песков сообщил, что контакт Путина с врио главы ДНР пока не запланирован
На месте взрыва у кафе "Сепар", в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Фото: ТАСС, Валентин Спринчак

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В графике президента России Владимира Путина пока нет каких-либо контактов с исполняющим обязанности руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас не планируется", - сказал он журналистам в Сочи в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что в субботу президент России проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Каких-то других контактов не планируется", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Как заявил Песков, убийство руководителя ДНР является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. "Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей", - сказал он.

По его словам, еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за убийством главы ДНР. "Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия, в целом, для атмосферы в регионе", - отметил Песков.

Гибель Александра Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

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Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.

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Теги: Украина, ДНР, Александр Захарченко, Дмитрий Песков

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