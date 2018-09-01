Взятые в плен сирийской армией боевики рассказали о получении оружия от США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двое боевиков убиты и двое взяты в плен в ходе боестолкновения с сирийскими войсками вблизи Эт-Танфа, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Сегодня в 5 часов утра в 36 км юго-восточнее города Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, попытавшейся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры", - сообщили в Центре.

По данным российских военных, в результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания.

Взятые в плен боевики рассказали, что американцы готовили их и поставляли им оружие.

"Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы", - заявили в Центре по примирению.

По данным российских военных, боевики рассказали, что они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек - их лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.

Как удалось установить, "в задачу боевиков входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели".

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия. По данным российских военных, боевики в сирийской провинции Идлиб получили отравляющие вещества для инсценировки химической атаки, в которой предполагается обвинить сирийские власти.