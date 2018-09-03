Патриарх Варфоломей назвал неканоническим вмешательство Москвы в церковные дела Украины

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Варфоломей настаивает на праве Константинопольской церкви решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата.

"Поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы патриарха Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела", - сказал патриарх Варфоломей на проходящем в Стамбуле с прошлой субботы Синаксисе (Соборе - ИФ) Константинопольской церкви.

Он заявил: "Неканонические вмешательства Москвы в дела Киева и терпимость к этому со стороны Вселенского патриархата в предыдущие годы не оправдывают никаких церковных нарушений".

Текст выступления опубликован на сайте УПЦ в США (подчиняется Константинополю). Представители Московского патриархата пока не комментируют выступления патриарха Варфоломея на Синаксисе.

Как сообщалось, в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная рада обращение президента поддержала.

Автокефальная православная церковь в современном понимании - это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.