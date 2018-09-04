В Кремле ответили на призыв Трампа не допустить военную операцию против боевиков в Идлибе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Призыв президента США Дональда Трампа не допустить военную операцию против террористов в сирийской провинции Идлиб - это проявление "невсеобъемлющего подхода" к оценке ситуации в этом регионе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране. Там (в Идлибе - ИФ) сформировалось гнездо терроризма очередное", - сказал Песков журналистам.

Он прокомментировал высказывание Трампа, который призвал воздержаться от военной операции сирийских Вооруженных сил в этой провинции.

"Безусловно, необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские Вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным, невсеобъемлющим подходом", - сказал Песков.

По словам Пескова, в Идлибе "засела" многочисленная группа террористов.

"Безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки, это подрывает попытки вывода ситуации на трек политико-дипломатического урегулирования", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Главное же, продолжил он, ситуация представляет "существенную угрозу" для российских пунктов временного базирования в этой стране. "Вы знаете, что именно оттуда осуществляются засылки беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз", - сказал Песков.

Ранее Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб.