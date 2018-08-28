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ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии

Есть обновление от 23:14

Жизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действия

ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
Лагерь беженцев в провинции Идлиб, Сирия
Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ООН считают, что масштабная военная операция сирийских вооруженных сил против представителей оппозиционных вооруженных формирований в провинции Идлиб может привести к наихудшей гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии, сообщает агентство Associated Press.

Глава подразделения ООН по гуманитарным операциям Джон Джин во вторник заявил на заседании Совбеза ООН, что необходимо "сделать все возможное, чтобы этого избежать".

Агентство напоминает, что правительственные силы Сирии готовятся к военной операции против боевиков в провинции Идлиб, где сосредоточены представители большинства оппозиционных вооруженных формирований, в том числе и "Аль-Каиды"(запрещена в РФ) после того, как в эту сирийскую провинцию боевиков перевезли из других регионов страны.

В Идлибе, провинции на сирийско-турецкой границе, проживают около 3 млн человек.

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Теги: ООН, Идлиб, Сирия

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