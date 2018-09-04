Трамп призвал Асада отказаться от атаки на Идлиб

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Во избежание гуманитарной катастрофы правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", - написал он в своем твиттере.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don"t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

Трамп подчеркнул: "Россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут погибнуть сотни тысяч людей".

"Не позвольте этому произойти!", - подчеркнул американский президент.

Провинция Идлиб считается последним оплотом террористических группировок в Сирии.