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Трамп призвал Асада отказаться от атаки на Идлиб

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Во избежание гуманитарной катастрофы правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", - написал он в своем твиттере.

Трамп подчеркнул: "Россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут погибнуть сотни тысяч людей".

"Не позвольте этому произойти!", - подчеркнул американский президент.

Провинция Идлиб считается последним оплотом террористических группировок в Сирии.

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Теги: Идлиб, Сирия, Дональд Трамп, США

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