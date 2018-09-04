ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили выводы Великобритании о том, что двое подданных королевства подверглись действию отравляющего вещества "Новичок" в Эймсбери, сообщает во вторник британский МИД.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия, сегодня подтвердил оценку Великобритании в определении химического вещества, приведшего к гибели Дон Стерджесс в Эймсбери 8 июля", - говорится в заявлении британского МИД.

В свою очередь, в ОЗХО заявили, что во вторник передали свой доклад британской стороне.

"Результаты анализа проб аккредитованных ОЗХО лабораторий, взятых командой экспертов ОЗХО из окружающей среды, и биомедицинских проб, подтверждают результаты Великобритании относительно использованного токсичного химического вещества, которым отравились два человека в Эймсбери и которое привело к гибели одного человека", - говорится в опубликованном во вторник заявлении организации.

"Это то же самое токсичное химическое вещество, которое было обнаружено в биомедицинских пробах, связанных при отравлении Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и (полицейского - ИФ) Николаса Бейли, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери", - отмечается в нем.

Однако экспертам, как отмечает ОЗХО, по причинам технического характера не удалось установить, происходит ли вещество, которое фигурировало в обоих инцидентах, из одной и той же партии.

"Из-за неизвестных условий хранения маленькой бутылки, обнаруженной в доме Чарли Роули (пострадавший от контакта с токсичным веществом в Эймсбери - ИФ), а также из-за того факта, что пробы, взятые из окружающей среды для анализа в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей и Николаса Бейли, подверглись воздействию влаги и окружающей среды, полученный состав образцов, имеющихся в распоряжении ОЗХО, не дает возможности установить, принадлежат ли образцы (из Солсбери и Эймсбери - ИФ) к одной и той же партии", - отмечается в докладе экспертов.

13 июля Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международного органа надзора за химическим оружием посетить страну, чтобы они независимо подтвердили специфику нервно-паралитического вещества, фигурирующего в инциденте в Эймсбери. Команда ОЗХО собрала образцы и направила в две специальные лаборатории. 7 августа правительство Великобритании снова предложило независимым экспертам ОЗХО вернуться в страну и "продолжить работу, направленную на независимое подтверждение типа нервнопаралитического вещества", ставшего причиной отравления двух человек.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина скончалась 8 июля, мужчина выжил и 20 июля выписался из больницы. Однако 26 августа стало известно, что Роули проходит лечение от менингита - воспаления оболочек головного мозга. Брат Чарли Роули Мэттью в интервью The Mirror подчеркнул, что "похоже, он получил менингит вследствие того, что его тело подверглось воздействию "Новичка", и его выписали из больницы слишком рано".

По версии полиции, пострадавшие подобрали на улице флакон из-под духов, в котором находился "Новичок", и Стерджесс распылила его себе на запястья. Роули не смог вспомнить, где они нашли парфюм, однако отметил, что он "выглядел дорого".

Британская полиция ищет связь между инцидентом в Эймсбери и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Сергей и Юлия Скрипали были выписаны из больницы.