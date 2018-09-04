Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим
В мире Отравление Сергея Скрипаля

ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери

Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партии

ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили выводы Великобритании о том, что двое подданных королевства подверглись действию отравляющего вещества "Новичок" в Эймсбери, сообщает во вторник британский МИД.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия, сегодня подтвердил оценку Великобритании в определении химического вещества, приведшего к гибели Дон Стерджесс в Эймсбери 8 июля", - говорится в заявлении британского МИД.

В свою очередь, в ОЗХО заявили, что во вторник передали свой доклад британской стороне.

"Результаты анализа проб аккредитованных ОЗХО лабораторий, взятых командой экспертов ОЗХО из окружающей среды, и биомедицинских проб, подтверждают результаты Великобритании относительно использованного токсичного химического вещества, которым отравились два человека в Эймсбери и которое привело к гибели одного человека", - говорится в опубликованном во вторник заявлении организации.

"Это то же самое токсичное химическое вещество, которое было обнаружено в биомедицинских пробах, связанных при отравлении Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и (полицейского - ИФ) Николаса Бейли, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери", - отмечается в нем.

Однако экспертам, как отмечает ОЗХО, по причинам технического характера не удалось установить, происходит ли вещество, которое фигурировало в обоих инцидентах, из одной и той же партии.

"Из-за неизвестных условий хранения маленькой бутылки, обнаруженной в доме Чарли Роули (пострадавший от контакта с токсичным веществом в Эймсбери - ИФ), а также из-за того факта, что пробы, взятые из окружающей среды для анализа в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей и Николаса Бейли, подверглись воздействию влаги и окружающей среды, полученный состав образцов, имеющихся в распоряжении ОЗХО, не дает возможности установить, принадлежат ли образцы (из Солсбери и Эймсбери - ИФ) к одной и той же партии", - отмечается в докладе экспертов.

13 июля Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международного органа надзора за химическим оружием посетить страну, чтобы они независимо подтвердили специфику нервно-паралитического вещества, фигурирующего в инциденте в Эймсбери. Команда ОЗХО собрала образцы и направила в две специальные лаборатории. 7 августа правительство Великобритании снова предложило независимым экспертам ОЗХО вернуться в страну и "продолжить работу, направленную на независимое подтверждение типа нервнопаралитического вещества", ставшего причиной отравления двух человек.

В миреЛондон снова пригласил экспертов ОЗХО помочь по "делу Эймсбери"Читать подробнее

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина скончалась 8 июля, мужчина выжил и 20 июля выписался из больницы. Однако 26 августа стало известно, что Роули проходит лечение от менингита - воспаления оболочек головного мозга. Брат Чарли Роули Мэттью в интервью The Mirror подчеркнул, что "похоже, он получил менингит вследствие того, что его тело подверглось воздействию "Новичка", и его выписали из больницы слишком рано".

По версии полиции, пострадавшие подобрали на улице флакон из-под духов, в котором находился "Новичок", и Стерджесс распылила его себе на запястья. Роули не смог вспомнить, где они нашли парфюм, однако отметил, что он "выглядел дорого".

Британская полиция ищет связь между инцидентом в Эймсбери и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Сергей и Юлия Скрипали были выписаны из больницы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Эймсбери

Новости по теме

В мире
ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Двадцатилетие эпохи биохакинга, размножение насекомых-вредителей и геном опийного макаПодробнее
 СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударовПодробнее
 Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евроПодробнее
Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами делаПодробнее
 Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсовИз-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Метеорологи называют ураган самым мощным за последние 25 летПодробнее
 Восстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и ValeВосстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и Vale
Причиной пожара мог стать залетевший на крышу здания китайский фонарикПодробнее
 "Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран
Источник издания предположил, что поездка Берла Лазара была связана с ситуацией в СирииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшимВ РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСпортМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

Действующая чемпионка US Open проиграла в четвертьфинале турнира

Пожар произошел в жилом доме напротив московской мэрии

ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери

ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериЭксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партии Подробнее

Атомная подлодка ВМС США с ракетами "Томагавк" взяла курс на Восточное Средиземноморье

Что произошло за день: вторник, 4 сентября

Российские ВСК нанесли авиаудар по провинции Идлиб, рыночная стоимость Amazon достигла $1 трлн, Земфира выпустила первый сингл за пять лет Подробнее

Ветеран американской политики Джон Кайл заменит Маккейна на посту сенатора Аризоны

Роскомнадзор не получал жалоб на аниме, которые "склоняют детей к гомосексуализму"

Фотохроника 4 сентября

Фотохроника 4 сентября6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');