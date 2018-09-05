В МИД РФ заявили, что данные обвиняемых по "делу Скрипалей" россиян ни о чем не говорят

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с выдвинутыми обвинениями в адрес двух россиян по "делу Скрипалей" призвал Лондон перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Она отметила, что "многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются".

"Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия", - заявила Захарова.

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным Associated Press, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвинены в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Канал BBC News в своем твиттере сообщил, что Петрова и Боширова запечатлела камера видеонаблюдения незадолго до нападения на Скрипалей.

Прокурор Сью Хемминг сообщила, что Великобритания не будет просить Россию об экстрадиции обвиняемых, так как российское законодательство не предполагает такой возможности.

Инциденты с "Новичком"

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из серии "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Женщина скончалась 8 июля, мужчина выжил и 20 июля выписался из больницы. Однако 26 августа стало известно, что Роули проходит лечение от менингита - воспаления оболочек головного мозга.

По версии полиции, пострадавшие подобрали на улице флакон из-под духов, в котором находился "Новичок", и Стерджесс распылила его себе на запястья. Роули не смог вспомнить, где они нашли парфюм, однако отметил, что он "выглядел дорого".