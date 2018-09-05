Что случилось этой ночью: среда, 5 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тайфун Джеби, который в Японии назвали самым мощным ураганом за последние 25 лет, дошел до Сахалина. Из-за непогоды отменены авиарейсы, селевые потоки заблокировали участок транссахалинской автомагистрали и оставили город Макаров без чистой воды. В Приморье из-за надвигающегося шторма в бухтах находятся около 300 иностранных судов.

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на нарастающую конфронтацию в отношениях США и РФ. В частности. отметил министр, американские действия на украинском направлении повышают риск военной конфронтации.

- Российские военные и американские дипломаты сошлись на том, что боевики в сирийской провинции Идлиб нарушают режим прекращения огня. При этом госсекретарь США Майк Помпео считает, что проблему следует все же решить дипломатическим путем.