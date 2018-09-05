Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим
В мире

США согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США считают необходимой борьбу против террористов на севере Сирии и разделяют беспокойство Москвы, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Пакистан он назвал "правильными" заявления России о присутствии террористов в Идлибе, говорится в распространенной госдепом США стенограмме беседы.

"Мы разделяем их (России - ИФ) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", - скал Помпео.

Госсекретарь добавил: "Мы в полной мере согласны с тем, что террористы в этих районах присутствуют и следует этим заниматься, чтобы они не экспортировали терроризм по странам мира".

В то же время, как сообщил госдепартамент, накануне в телефонной беседе М.Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны "согласились, что любое военное наступление режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) на Идлиб будет неприемлемой и безрассудной эскалацией сирийского конфликта".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, Сирия

Новости по теме

В мире
Лавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США
В частности, американские шаги на украинском направлении повышают риск военной конфронтацииПодробнее
 ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Двадцатилетие эпохи биохакинга, размножение насекомых-вредителей и геном опийного макаПодробнее
 СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударовПодробнее
Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евроПодробнее
 Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами делаПодробнее
 Из-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсовИз-за тайфуна в Японии отменили более 600 авиарейсов
Метеорологи называют ураган самым мощным за последние 25 летПодробнее
 Восстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и ValeВосстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и Vale
Причиной пожара мог стать залетевший на крышу здания китайский фонарикПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшимВ РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСпортМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения

Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зоне Подробнее

Около 300 иностранных судов скопились в бухтах Приморья из-за надвигающегося шторма

США согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

В Японии близ Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Ливни вызвали новые подтопления в Приморье

Дело осужденного в США российского летчика Ярошенко отправят на пересмотр в 2019 году

Восемь рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна "Джеби"

Тайфун приближается к Сахалину со скоростью 90 км/ч Подробнее

Дипломаты РФ выразили тревогу по поводу состояния экстрадированного в США россиянина Никулина

В посольстве России считают циничными намеки адвоката Никулина об угрозе жизни арестованного со стороны российской дипмиссии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');