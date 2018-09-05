США согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США считают необходимой борьбу против террористов на севере Сирии и разделяют беспокойство Москвы, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Пакистан он назвал "правильными" заявления России о присутствии террористов в Идлибе, говорится в распространенной госдепом США стенограмме беседы.

"Мы разделяем их (России - ИФ) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", - скал Помпео.

Госсекретарь добавил: "Мы в полной мере согласны с тем, что террористы в этих районах присутствуют и следует этим заниматься, чтобы они не экспортировали терроризм по странам мира".

В то же время, как сообщил госдепартамент, накануне в телефонной беседе М.Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны "согласились, что любое военное наступление режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) на Идлиб будет неприемлемой и безрассудной эскалацией сирийского конфликта".