Российские военные сообщают о нарушении боевиками перемирия в Идлибе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отмечают, что число нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в зоне деэскалации Идлиб не сокращается.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих в Идлибской зоне деэскалации", - заявил на брифинге во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Джубб-эль-Меара, Кинсибба (трижды), Сараф, Нахшебба, Айн-эль-Кантара, Сандран, Икко (трижды), Бариша и позиций правительственных сил в районе горы Абу Али в провинции Латакия, районов Халидия, Маканис-эд-Дувайри (дважды), Академия Асада города Алеппо, населенных пунктов Махарда, Эль-Латамна, Телль-Баззам провинции ХАМА.

Российский центр по примирению призвал командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Касаясь ситуации на юго-востоке САР, Савченко сообщил, что представители бывших НВФ за сутки сдали четыре миномета, 19 единиц стрелкового оружия и около одной тонны артиллерийских и стрелковых боеприпасов различных калибров.