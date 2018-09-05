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Помпео выразил надежду на дипломатическое решение проблем с сирийской провинцией Идлиб

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты считают, что сохраняются возможности дипломатическим путем решить проблему с освобождением от террористов сирийской провинции Идлиб, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся, что эта проблема может быть решена с помощью дипломатии", - сказал он журналистам на борту самолета по пути в Пакистан.

Помпео сообщил, что обсуждал этот вопрос с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас там общие цели", - отметил глава американской дипломатии.

Он также сказал: "Мы разделяем их (России - ИФ) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", - скал Помпео.

Госсекретарь добавил: "Мы в полной мере согласны с тем, что террористы в этих районах присутствуют и следует этим заниматься, чтобы они не экспортировали терроризм по странам мира".

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Теги: Сирия, Россия, США

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