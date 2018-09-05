Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию в Пхеньяне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию во главе со спецпредставителем президента Южной Кореи Чон Ый Ёном в Пхеньяне, сообщает в среду телеканал YTN со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

"Специальная делегация встретилась с председателем Ким Чен Ыном, чтобы передать ему лично послание (президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина - ИФ) и обменяться мнениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация должна покинуть Пхеньян после торжественного ужина. Среди членов южнокорейской делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поговорили по телефону, вобсудив ситуацию на Корейском полуострове, в частности, предстоящий саммит Сеула и Пхеньяна.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.