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Третий межкорейский саммит пройдет в КНДР 18-20 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Третья встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 18-20 сентября в Пхеньяне, объявил спецпосланник южнокорейского президента Чон Ый Ен.

"Юг и Север договорились о проведении саммита в Пхеньяне 18-20 сентября и о проведении переговоров на высоком уровне в начале следующей недели в рамках подготовки саммита", - заявил чиновник по итогам однодневного визита в КНДР.

По его словам, стороны договорились в ходе встречи лидеров двух стран "рассмотреть вопросы реализации Панмунджомской декларации", которая была подписана в апреле в ходе первого саммита, а также дальнейшие шаги по выполнению ее положений.

"Председатель Ким Чен Ын подтвердил решимость выполнять обязательства по полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Южной Кореей, а также с Соединенными Штатами до завершения процесса", - сказал Чон Ый Ен.

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Теги: КНДР, Южная Корея

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