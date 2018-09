Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле Японии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано рано утром в четверг в Тихом океане возле японского о. Хоккайдо, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в четверг в 05:07 по сахалинскому времени (в среду 21:07 по московскому времени). Эпицентр находился в координатах - 42,6 северной широты, 141,9 восточной долготы, недалеко от японского о. Хоккайдо на глубине 29 км. По инструментальным данным, сейсмическое событие могли ощутить жители островов Шикотан и Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области - ИФ) силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

По информации BNO News, землетрясение вызвало оползни, разрушившие не менее пяти жилых домов в поселке Ацума на острове Хоккайдо. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

BREAKING: Earthquake in northern Japan triggered large landslide, destroying an unknown number of homes https://t.co/bO32pK5y1O pic.twitter.com/cKiNooYCIF